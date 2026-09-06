Ворог завдав дронового удару по КПП на Одещині

У ніч на неділю, 6 вересня, російські війська дронами атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Через удар тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

Інформації про наслідки удару наразі немає. В Ізмаїльській РВА зазначили, що про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.

Додамо, це вже щонайменше третя атака російських військ на «Орлівку» за останній рік і друга – за останній тиждень.

Попередній удар стався в ніч проти 1 вересня. Тоді внаслідок атаки були пошкоджені будівля та територія пункту пропуску, виникли пожежі. Роботу КПП тимчасово призупинили, а транспорт і громадян перенаправляли на інші пункти пропуску.

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Нагадаємо, в в селі Орлівка Ізмаїльського району Одеської області розташований поромний комплекс Орлівка – Ісакча з міжнародним пунктом пропуску через державний кордон для поромного, пасажирського та вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія). Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи. Відстань від поромного комплексу «Орлівка» до румунського термінала «Ісакча» становить 900 метрів, час переходу становить до 10 хвилин.

Доповнено. В Ізмаїльській РВА повідомили, що роботу пункту пропуску «Орлівка» відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі.