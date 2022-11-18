Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив мешканців області про вибухи, які лунатимуть із 11:30 до 12:00. За його словами, рятувальники знешкоджуватимуть залишки російських ракет.

Як повідомив Максим Козицький, у п’ятницю, 18 листопада, з 11:30 до 12:00 фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки російських ракет, які збили сили ППО над Львівщиною. Через це на території області можуть лунати звуки вибухів.

«Жителі Львівщини, орієнтовно з 11:30 по 12:00 ви можете почути звуки, схожі на вибухи. Ситуація під контролем. Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили», – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 16 листопада Росія випустила по Львівській області 13 ракет. Три ракети влучили у об’єкти енергетичної інфраструктури, решту – збили сили ППО.