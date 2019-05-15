Чернівецька область першою обрала своїх представників до парламентського списку «Самопомочі»

Чернівецький осередок «Самопомочі» делегував до Верховної Ради доцентку Чернівецького національного університету ім. Федьковича

Чернівецький осередок «Самопомочі» став першим в Україні, який обрав своїх представників до відкритого списку кандидатів у народні депутати від цієї партії. Ним стала Ірина Ткачук, доцентка кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і співробітниця приватного наукового інституту Норвегії. Як пояснила прес-служба «Самопомочі», саме вона матиме пріоритет представництва від регіону у загальному списку партії.

Друге та третє місце посіли Оксана Лелюк, викладач, і Роман Клічук, підприємець-ресторатор та меценат.

Крім того, цей же осередок провів рейтингування народних депутатів, які вже входять до складу парламентської фракції «Самопомочі». У першій п’ятірці опинились Олег Березюк, Оксана Сироїд, Роман Семенуха, Олег Лаврик та Ірина Сисоєнко.

У партії нагадали, що з 13 до 27 травня у всіх обласних організаціях «Об’єднання «Самопоміч» пройдуть загальні збори, де члени партіїформуватимуть список майбутніх кандидатів у народні депутати у виборчому списку «Самопомочі». Члени партії рейтингуватимуть чинних членів парламентської фракції, а також представників регіональних осередків. Так буде сформовано дві третіх виборчого списку. При цьому, ще одну третину майбутнього списку зарезервовано для громадських активістів, незалежних експертів та потенційних союзників.

«Всі члени партії відповідної обласної організації визначають порядковий номер кандидата у робочому списку шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів», – пояснили процедуру в прес-службі «Самопомочі».

У партії також пообіцяли, що весь сформований список кандидатів буде оприлюднений для громадського обговорення. У партії також запевнили, що список буде складатись на 80% з нових облич.