Вартість незадекларованих речей склала понад 1,6 млн грн

На Буковині суд призначив 68 тис. гривень штрафу чоловіку, який під виглядом гуманітарної допомоги намагався ввезти в Україну брендовий одяг та взуття. В авто митники виявили 288 одиниць жіночого та чоловічого одягу, взуття, сумок та парфумів ну суму понад 1, 6 млн гривень. В суді обвинувачений Антон Ніколаєвич зазначив, що він не знав, що саме за товар він буде перевозити через кордон і про цю послугу його попросили знайомі.

Буковинець має другу групу інвалідності. 10 липня 2023 року він приїхав за кермом мікроавтобуса на прикордонний пункт пропуску з Румунією «Дяківці – Раковець». Чоловік обрав смугу руху позначену символами «червоного коридору» в зону митного контролю і подав документи, в яких зазначалося, що він перевозить гуманітарну допомогу, а саме засоби гігієни та продукти. Однак під час огляду речей митники помітили, що в мішках знаходиться дуже багато нового одягу, брендованого взуття, сумок та парфумів, які не були зазначені в документах.

«Загалом службовці митного поста виявили 288 одиниць різного одягу та взуття, сумок, телефон. Серед речей також були задекларовані памперси та консерви харчування. Увесь товар оцінили в 1 690 691 гривню», – йдеться у вироку Герцаївського районного суду від 9 лютого.

Окрім того, митники встановили, що благодійний фонд «Місто Добра», на адресу якого мали доправити цю гуманітарну допомогу, не подавав жодних запитів на такі товари і їх перевезення з-за кордону в Україну.

У судовому засіданні обвинувачений Антон Ніколаєвич свою вину визнав повністю. Чоловік додав, що не знав, що саме він перевозить. У той день йому подзвонили на мобільний телефон невідомі люди, які попросили за гроші допомогти перевезти товар з Румунії до України. Оскільки він є інвалідом ІІ групи, то має можливість безперешкодно перетнути державний кордон. За відсутності постійної роботи та необхідності поїхати у власних справах до м. Сірет, чоловік погодився на пропозицію перевезти товар. Буковинець зазначив, що шкодує про вчинене та розкаюється.

Суддя Герцаївського районного суду Станіслав Єфтемій визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 1 рік. Також Антон Ніколаєвич має заплатити витрати за проведення судової експертизи в сумі 2 868 гривень.