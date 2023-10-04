Вижницький районний суд оштрафував вчительку хімії Довгопільського ліцею в Конятинській громаді за побиття учня на уроці. Жінка зробила зауваження хлопцю через те, що той порушував дисципліну, а потім підійшла до нього, схопила за вухо і вдарила рукою по голові. Від того учень стукнувся чолом об парту. Лікарі діагностували в нього струс мозку.

Під час судового засідання встановили, що 31 жовтня 2022 року між вчителькою хімії та учнем в класі раптово виник конфлікт. Після сварки обвинувачена схопила малолітнього за ліве вухо та стиснувши його стала крутити, а після того долонею нанесла один удар в потилицю.

«Своїми умисними діями вчителька спричинила учневі травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 29 вересня.

Обвинувачена у судовому засіданні вини не визнала, але підтвердила, що кримінальний проступок дійсно вчинила. Однак вважає, що ніяких тілесних ушкоджень спричинити не могла і не мала на меті застосовувати до учня фізичного насильства. В суді потерпілий хлопець підтвердив, що його побила вчителька хімії. Щодо міри покарання, то він підтримав позицію прокурора.

Суддя Вижницького районного суду Іван Пилип’юк допитав кілька свідків стосовно цієї справи. Заступниця директора по навчальній роботі Довгопільського ліцею розповіла, що вона проводила службове розслідування цього випадку. Було встановлено, що на уроці хімії учень не реагував на зауваження вчительки і вона через це вдарила його по потилиці. За результатами службового розслідування вчителю оголосили догану.

Інший свідок – директор школи розповів, що того дня він був на роботі, а коли прийшов додому, то йому зателефонувала мати потерпілого учня, і розповіла про травми сина. Він попросив прийти вранці до школи і написати заяву з приводу побиття. Також про цей факт директор повідомив поліцію. Пізніше він спілкувався з дітьми з класу і частина з них повідомляла, що вчителька дійсно вдарила хлопця, і той від удару вдарився головою до парти. Після того він почав плакати і хотів піти додому, але педагогиня його не пустила, а заставила сісти на свою місце.

«З матеріалів кримінального провадження відомо, що хлопець наступного дня, 1 листопада 2022 року, звернувся за медичною допомогою до сімейного лікаря, де йому встановили діагноз: садно лівої вушної раковини, забій м’яких тканин лоба. З 2 листопада по 16 листопада 2022 року неповнолітній лікувався в Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, де йому було встановлено повторний діагноз: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма», – йдеться у вироку суду.

Суддя Вижницького районного суду Іван Пилип’юк визнав винуватою вчительку хімії у побитті учня і нанесення легких тілесних ушкоджень. Працівниці школи призначили покарання у вигляді штрафу 850 гривень та на рік позбавили права займатися педагогічною діяльністю. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.