Чоловік декілька разів вдарив школяра, в тому числі, й ногою

На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження через побиття вчителем дев'ятикласника. Справу кваліфікують за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень.

Відео з побиттям школяра опублікували 15 вересня на інстаграм-сторінці «Типове Березне». Зазначається, що інцидент стався у Хотинській філії Прислуцького ліцею (село Хотин Березнівської громади). На записі видно, як дорослий чоловік кричить на хлопця, а тоді завдає йому декількох ударів, в тому числі, й ногою. Тим часом однокласники знімають інцидент на відео і сміються.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, відео з побиттям учня правоохоронці виявили 15 вересня. До школи одразу виїхали працівники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці встановили, що напередодні близько 13:00 під час перерви вчитель фізичного виховання, 35-річний березнівчанин, підійшов у класі до 14-річного жителя села Хотин, учня 9 класу, та на очах в однокласників наніс йому два удари ногою в область тулуба», – йдеться у повідомленні. Водночас причин такого вчинку наразі не пояснюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає мінімум 850 грн штрафу.