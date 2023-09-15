На Рівненщині 35-річний вчитель фізкультури побив дев'ятикласника
Поліція відкрила справу за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень
На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження через побиття вчителем дев'ятикласника. Справу кваліфікують за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень.
Відео з побиттям школяра опублікували 15 вересня на інстаграм-сторінці «Типове Березне». Зазначається, що інцидент стався у Хотинській філії Прислуцького ліцею (село Хотин Березнівської громади). На записі видно, як дорослий чоловік кричить на хлопця, а тоді завдає йому декількох ударів, в тому числі, й ногою. Тим часом однокласники знімають інцидент на відео і сміються.
Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, відео з побиттям учня правоохоронці виявили 15 вересня. До школи одразу виїхали працівники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група.
«Правоохоронці встановили, що напередодні близько 13:00 під час перерви вчитель фізичного виховання, 35-річний березнівчанин, підійшов у класі до 14-річного жителя села Хотин, учня 9 класу, та на очах в однокласників наніс йому два удари ногою в область тулуба», – йдеться у повідомленні. Водночас причин такого вчинку наразі не пояснюють.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає мінімум 850 грн штрафу.