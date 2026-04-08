Четвергова сіль – це давній символічний оберіг, який готують лише раз на рік у Чистий четвер перед Великоднем. Вона має особливе значення в українських традиціях і вважається захисною. Наші предки вірили, що така сіль здатна очищати, оберігати та приносити добробут. Як її приготувати вдома, пишуть «Вікна».

Що таке четвергова сіль

Четвергова сіль – це сіль темного кольору, яку готують у період Страсного тижня. Вона отримує свій відтінок завдяки термічній обробці разом із борошном або вогнем. Вважалося, що така сіль має особливу силу та може захищати оселю і родину протягом року.

Її часто зберігали в домі як оберіг, брали із собою в дорогу та використовували у різних побутових і символічних діях.

Інгредієнти:

сіль – 1 кг;

житнє борошно – 10 ст. л.;

сушені трави – за смаком.

Спосіб приготування на сковороді:

Розігрійте суху сковороду на середньому вогні. Висипте сіль і прогрівайте її, помішуючи. Додайте житнє борошно та ретельно перемішайте. Продовжуйте нагрівати суміш до потемніння. Зніміть з вогню та залиште до повного охолодження. Додайте сушені трави за бажанням і перемішайте. Пересипте готову сіль у чисті мішечки або банки для зберігання.

Спосіб приготування у печі:

Загорніть сіль у натуральну тканину. Помістіть у добре розігріту піч. Тримайте до моменту, поки тканина почне темніти або обгоряти. Вийміть, остудіть і зберігайте в сухому місці.

Для чого використовують четвергову сіль

Четвергова сіль має символічне значення і використовується як оберіг. Її зберігають у домі, щоб захистити оселю від негативу. Іноді нею посипають поріг або додають у воду для очищення простору.