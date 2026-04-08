Оберіг від усіх бід на цілий рік: навіщо і як готують четвергову сіль
Четвергова сіль – це давній символічний оберіг, який готують лише раз на рік у Чистий четвер перед Великоднем. Вона має особливе значення в українських традиціях і вважається захисною. Наші предки вірили, що така сіль здатна очищати, оберігати та приносити добробут. Як її приготувати вдома, пишуть «Вікна».
Що таке четвергова сіль
Четвергова сіль – це сіль темного кольору, яку готують у період Страсного тижня. Вона отримує свій відтінок завдяки термічній обробці разом із борошном або вогнем. Вважалося, що така сіль має особливу силу та може захищати оселю і родину протягом року.
Її часто зберігали в домі як оберіг, брали із собою в дорогу та використовували у різних побутових і символічних діях.
Інгредієнти:
- сіль – 1 кг;
- житнє борошно – 10 ст. л.;
- сушені трави – за смаком.
Спосіб приготування на сковороді:
- Розігрійте суху сковороду на середньому вогні.
- Висипте сіль і прогрівайте її, помішуючи.
- Додайте житнє борошно та ретельно перемішайте.
- Продовжуйте нагрівати суміш до потемніння.
- Зніміть з вогню та залиште до повного охолодження.
- Додайте сушені трави за бажанням і перемішайте.
- Пересипте готову сіль у чисті мішечки або банки для зберігання.
Спосіб приготування у печі:
- Загорніть сіль у натуральну тканину.
- Помістіть у добре розігріту піч.
- Тримайте до моменту, поки тканина почне темніти або обгоряти.
- Вийміть, остудіть і зберігайте в сухому місці.
Для чого використовують четвергову сіль
Четвергова сіль має символічне значення і використовується як оберіг. Її зберігають у домі, щоб захистити оселю від негативу. Іноді нею посипають поріг або додають у воду для очищення простору.