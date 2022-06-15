Четверо донеччан-колабораціоністів отримали по 15 років ув’язнення
Засуджено командира взводу «народної міліції ДНР» та трьох його підлеглих
Командира взводу «народної міліції ДНР» та трьох його підлеглих, які воювали на Сумщині, засуджено на 15 років із конфіскацією майна. Наймолодшому засудженому – 25 років, найстаршому – 49.
«Чотирьох жителів Донецької області визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Також двох осіб визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Особам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна», – повідомили у прокуратурі Полтавської області.
Відомо, що наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої «народної міліції ДНР» та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.
Пізніше чоловіки приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, чергували на блокпостах, здійснювали перевірки осіб і транспортних засобів. Окрім цього, командир взводу спільно з військовослужбовцями РФ розграбував майно одного з підприємств, а помічник гранатометника – оселю місцевого жителя.
Нагадаємо, нещодавно аналогічний вирок отримав командир відділення «народної міліції ДНР».