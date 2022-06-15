Командира взводу «народної міліції ДНР» та трьох його підлеглих, які воювали на Сумщині, засуджено на 15 років із конфіскацією майна. Наймолодшому засудженому – 25 років, найстаршому – 49.

«Чотирьох жителів Донецької області визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Також двох осіб визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Особам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна», – повідомили у прокуратурі Полтавської області.

Відомо, що наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої «народної міліції ДНР» та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Пізніше чоловіки приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, чергували на блокпостах, здійснювали перевірки осіб і транспортних засобів. Окрім цього, командир взводу спільно з військовослужбовцями РФ розграбував майно одного з підприємств, а помічник гранатометника – оселю місцевого жителя.

Нагадаємо, нещодавно аналогічний вирок отримав командир відділення «народної міліції ДНР».