У травні почав діяти оновлений закон про мобілізацію, що визначає умови, за яких жінок можуть призвати до війська. У матеріалі ZAXID.NET пояснюємо, кого із жінок можуть мобілізувати та за яких умов.

За яких умов жінок можуть мобілізувати

Жінки можуть мобілізуватись до війська лише добровільно. Це стосується як воєнного, так і мирного часу. Однак обовʼязково на військовий облік повинні стати всі жінки віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Але військовий облік не означає обовʼязкову мобілізацію жінок. Як і раніше, жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

Ті жінки, що мають освіту, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, також не зобовʼязані ставати на військовий облік, це добровільно.

У законі йдеться й про гендерну рівність у війську, що передбачає однакові умови як для чоловіків-контрактників, так і для жінок.

Чи обовʼязково жінкам проходити базову військову підготовку

За законом про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років мають обовʼязково проходити базову військову підготовку. Це загальновійськова і фахова підготовка, яка у воєнний час триватиме 3 місяці. Жінки також можуть проходити базову військову підготовку, але лише добровільно. Для цього вони повинні бути придатні за станом здоровʼя і мати вік від 18 до 25 років.

Хто не підлягає призову на службу

Жінки можуть звільнитися зі служби у звʼязку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Не підлягають мобілізації заброньовані працівники та працівниці, здобувачі передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною формою, докторанти та інтерни.

Крім того, не зможуть мобілізуватися: