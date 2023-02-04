Служба безпеки України, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Як повідомила СБУ в суботу, 4 лютого, до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний» в Одеській області. Водночас вони штучно завищили вартість відповідних робіт.

«Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн», – сказано в повідомленні.

Фігурантам справи оголосили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Запобіжний захід станом на 4 лютого їм ще не обрали.