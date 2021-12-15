ДБР провело обшуки в Криворізькій міській раді та ДПС Дніпропетровщини

Посадовці міської ради Кривого Рогу та місцеві податківці підозрюються у розкраданні мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті. Про це у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Аудиторська перевірка встановила, що одне з місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами завищували у декілька разів.

Також здебільшого роботи виконували тільки на папері. Якщо ж проводили будівництво, то використовували для цього дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації, йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в аудиті, чиновники міської ради, які були замовниками робіт, не реагували на всі проблемні питання. Також під час планових перевірок не помічали порушень і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

відео ДБР

Правоохоронці розслідують справу за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує позбавлення волі до 6 років.

Тепер ДБР провело обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.