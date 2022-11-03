Начальниця земельного відділу Летичівської селищної ради відсудила 10 тис. грн моральної шкоди за образи в місцевій Facebook-групі. Суд визнав, що слова підприємця про дерибан землі, спричинили жінці душевні страждання. Крім виплати компенсації, суд зобов’язав відповідача публічно спростувати свої слова через «Летичівську газету».

Як зазначається у постанові Летичівського райсуду, начальниця відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради Олена Поліщук подала до суду на місцевого мешканця Руслана Глуховського за публікацію образливих для неї висловлень у популярній місцевій Facebook-групі. У рішенні суду вказується, що чоловік опублікував у групі фото чиновниці із підписом «ця коротка з земельного відділу рулить всім дерибаном земельки в районі. Падло ще те. Але нічого, на все свій час».

У суді Олена Поліщук просила спростувати слова у дописі та додатково виплатити їй 100 тис. грн моральної шкоди. Чиновниця зазначила, що має 22 роки стажу в органах місцевого самоврядування, «користується повагою у колег, сумлінно виконує свою роботу та не вступає у конфлікти». Також жінка додала, що образливу для неї публікацію опублікували у групі з понад 10 тисячами учасників, відтак цей допис побачили багато людей.

Розглянувши матеріали, суд розцінив, що слово «падло» щодо Олени Поліщук «є образливим, розповсюдження такої інформації є негарним вчинком, який викликає почуття гіркоти, душевного болю». Щоправда, на думку суду, моральна компенсація у 100 тис. грн була явно завищеною.

Суддя Летичівського районного суду Дмитро Цибульський визнав публікацію, поширену у місцевій групі «недійсною та такою, що порушує права Олени Поліщук», зобов’язавши Руслана Глуховського спростувати свої слова окремим дописом у Facebook та публікацією у «Летичівській газеті». Крім того, чоловіка зобов'язали компенсувати чиновниці 10 тис. грн моральної шкоди і сплатити понад 3,4 тис. грн судового збору. Постанова ще може бути оскаржена в апеляційному суді.