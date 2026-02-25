Це явище спричинене будовою його очних яблук

Якщо ви коли-небудь прокидалися серед ночі й бачили, як в темряві світяться два ока, ви могли подумати, що опинилися в фільмі жахів. Але, швидше за все, це просто ваш кіт дивиться на вас у темряві. Cats Рrotection розповідає, чому ж вночі у кота світяться очі.

Чому у кота світяться очі в темряві?

Це явище спричинене будовою його очних яблук. Оскільки коти найбільш активні на світанку і в сутінках, коли природного світла не так багато, їм потрібен додатковий інструмент, який допоможе поліпшити нічне бачення. За сітківкою в очних яблуках кота є ще один шар тканини, який називається tapetum lucidum. Він діє як дзеркало, вловлюючи будь-яке світло, що проходить через сітківку, і відбиваючи його назад до світлочутливих клітин, даючи йому другий шанс бути виявленим.

Однак не все це світло вловлюється вдруге, оскільки частина його просто проходить через сітківку знову і виходить через передню частину очного яблука. Саме це створює враження, ніби очі вашого кота світяться.

Багато інших тварин також мають цю виняткову особливість, включаючи риб та овець, але їхнє світіння може мати різні кольори. Це пов’язано з тим, що колір світіння залежить від складу tapetum lucidum.

В очах котів він складається з молекул, які називаються рибофлавін та цинк, і кількість цинку визначає, наскільки жовтим, синім або зеленим буде світіння.