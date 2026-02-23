Хоча плачучий кіт може видавати звуки, схожі на людський плач, він не плаче так само, як ми

Багато власників помічали у своїх котів вологі очі або навіть голосне нявкання, і замислювалися – чи це означає, що тварина сумує чи переживає емоції, так само як людина. Chewy розповідає, чи справді коти можуть плакати.

Чи можуть коти плакати сльозами?

Відповідь – ні. Хоча такий кіт може видавати звуки, схожі на людський плач, він не плаче, так само як ми. Люди плачуть через складні емоції, і в результаті виробляють сльози.

«Хоча коти можуть плакати через стрес, біль, самотність або для привернення уваги, вони не виробляють сльози в традиційному розумінні і не мають складних емоцій, як люди», – пояснює Карлі Фокс, докторка ветеринарних наук, старша ветеринарка у відділенні невідкладної та інтенсивної терапії в Animal Medical Center у Нью-Йорку.

Як плачуть коти?

Котячий плач відрізняється залежно від кота, його віку, породи, характеру та причини плачу. Однак більшість котячих плачів звучать так:

Виття. Гучні нявкання. Слабке скиглення.

«Іноді коти можуть скиглити або щебетати, коли вони засмучені, але зазвичай вони видають дуже гучний, сумний звук, якщо вони перебувають у особливому стресі», – каже докторка Фокс.

Чому коти плачуть?

Ось найімовірніші причини, чому вони голосно висловлюють свої емоції:

Кіт хоче їсти. Коти розвивають внутрішній годинник і точно знають, коли настає час їжі. Вони починають голосно нявкати, коли миска порожня, а в животі бурчить. Кіт хоче вийти. Коти завжди знаходяться не з того боку дверей – вони або хочуть зайти, або вийти. І кіт може використовувати нявкання, щоб змусити людей грати роль швейцара. Кіт хоче уваги. Коли коту сумно, він може почати нявкати, щоб ви його погладили або погралися з ним. Кіт роздратований. Якщо ви примушуєте робити кота те, що він не хоче, ви можете спровокувати його виття або плач. Наприклад, кіт може нявкати, щоб його відпустили, коли він не хоче бути на руках. Коту страшно. Переляканий кіт може спочатку тихо нявкати, але потім це нявчання може перетворитися на гарчання чи сичання. Краще з’ясувати, що його лякає, та усунути подразник. Коту погано. Хворі коти можуть намагатися приховати свою хворобу, але деякі коти плачуть перед блювотою або відкашлюванням ковтунів. Якщо ви помітили, що ваш кіт нявкає більше, ніж зазвичай, запишіться на прийом до ветеринара.

Чому у кота сльозяться очі?

Оскільки коти не плачуть, як люди, ви можете задатися питанням, чому в їхніх очах ви бачите щось схоже на сльози. Очі, що сльозяться, у котів, які також називають епіфорою, зазвичай є фізичною проблемою, а не плачем чи смутком.

«Сльози спостерігаються у кішок з різними очними захворюваннями, такими як вірусна або бактеріальна інфекція, алергічний кон'юнктивіт та захворювання рогівки», – каже докторка Фокс.

Якщо у вашого кота сльозяться або червоніють очі, або він мружиться, якнайшвидше зверніться до ветеринара.