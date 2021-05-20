У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 20 травня:

Реформу медицини у Львові наразі відкладено. Міська рада вирішила сьогодні не голосувати за концепцію об’єднання лікарень міста. Запитаємо, що буде далі з цією ініціативою, в першого заступника мера Львова Андрія Москаленка.

Львів таки отримає позику від Європейського банку реконструкції та розвитку. А ще депутати Львівської міськради проголосували за майже 400 млн грн кредитів від українських банків. Обговоримо, на що підуть позичені гроші.

Боротьба з нашестям самокатів, виступи на захист МАФів і проти встановлення пам’ятника Моцарту – дізнаємося, чим сьогодні переймалися депутати Львівської міської ради.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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