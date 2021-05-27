У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 27 травня:

Відcьогодні громадський транспорт у Львові коштує 10 грн. З’ясуємо ставлення львів’ян до підвищення вартості проїзду і зіставимо ціни з іншими містами.

Триває епопея з незаконною капличкою в районі Під Голоском. Священик обіцяв її демонтувати, але натомість розбудував ще більше. Тепер про примусовий демонтаж споруди заговорили в мерії.

Як великий бізнес наступає на підприємців, які переїхали до Львова з окупованого Криму. Обговоримо, хто і чому прагне зачинити пекарню «Кримська перепічка» у Львові.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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