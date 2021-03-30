У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 30 березня:

Посилений карантин у Львові продовжили до 12 квітня. Обмежили роботу громадського транспорту, закрили навіть «Епіцентр» і «МакДональдс». Дізнаємось повний перелік карантинних заходів.

Будівництво десятиповерхівки у центрі Львова визнали незаконним. Рішення прийняв касаційний суд. Але є одна проблема – будинок збудовано, а квартири продано. Оглянемо найновіші будівельні скандали у місті.

Половина депутатів фракції «Голос» у парламенті вимагає перевиборів керівництва партії. Нардепи звинуватили своє керівництво у підігруванні владі. Обговоримо, чи зможе партія уникнути розколу і розпаду на декілька частин.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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