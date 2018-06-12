Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії за незаконні вибори в Криму

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 07:5015550

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Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії за незаконні вибори в Криму
фото ілюстративне
Санкції були введені ЄС у травні 2018 року через проведення виборів президента РФ на території окупованого півострова

Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до введених Європейським Союзом санкцій проти п'яти організаторів виборів Президента Росії в анексованому РФ Криму. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС Федеріки Могеріні від імені Європейського Союзу про узгодження деякими країнами обмежувальних заходів щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

«Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить до Європейського економічного простору, і Україна приєднуються до цього рішення ради», - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, зазначені країни будуть забезпечувати відповідність їх національної політики ухваленому рішенню Ради ЄС.

Європейський Союз, в свою чергу, бере до уваги це зобов'язання і вітає його.

Нагадаємо, що 14 травня Рада ЄС ввела санкції проти п'яти організаторів виборів президента Росії в Криму. Зокрема, санкції (заборону на поїздки і заморожування активів) були введені проти «заступника голови виборчкому» Криму Інни Гузєєвої і «секретаря» Наталії Безрученко, а також проти «голови виборчкому» Севастополя Олександра Пєтухова, «заступника голови» Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.

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