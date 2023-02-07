Олексій Данілов заявив, що ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна має власну зброю, здатну завдати удари по території Росії. Про це він повідомив у інтерв’ю CNN.

За словами Олексія Данілова, згодом Україна отримає американські літаки-винищувачі F-16, а вже зараз країна має зброю, виготовлену в Україні, що здатна завдати удари по території Росії. Він натякнув, що Україна може завдавати ударів по Росії, за межами окупованої території.

«Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є», – сказав він.

CNN нагадало, що західні союзники заборонили Україні завдавати удари по території Росії наданою ними зброєю.

Однак упродовж війни на території Росії час від часу відбуваються пожежі та вибухи та об’єктах критичної інфраструктури. Російська сторона заявляла, що обстріл здійснювали українські захисники, натомість українська сторона свою причетність до вибухів на території РФ не підтверджувала, але й не спростовувала.

У грудні заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у інтерв’ю німецькому виданню Bild повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення у Росії працюють українські агенти, які проводять операції з «використанням різних засобів».

Керівник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю ABC News спрогнозував, атаки в Росії «все глибше і глибше», не визнаючи, при цьому, причетність до них України.