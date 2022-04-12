20 тонн м'яса, яке виявило ДБР, належать білоруському бізнесмену

Працівники Державного бюро розслідувань виявили на Одеській митниці контейнер з м’ясом, який був доставлений із Білорусі. Прес-служба ДБР 12 квітня повідомила, що працівники відомства звернулись до Миколаївської обласної військової адміністрації з ініціативою примусово вилучити та передати м’ясо на потреби ЗСУ.

За інформацією правоохоронців, вони, разом із працівниками Одеської митниці, виявили рефрижератор із яловичиною, що належить білоруському бізнесмену. У контейнері перевозили понад 20 тонн м’яса, вартість якого складає 1,6 млн грн. Наразі рух вантажу зупинили, а працівники ДБР скерували відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації з ініціативою примусово вилучити та передати майно на користь України для потреб Збройних сил України.

Це – не перший випадок виявлення російського та білоруського майна Державним бюро розслідувань. За період гарячої фази війни Росії з Україною вони вилучили та передали військовим понад 600 тонн різних харчових продуктів.