Вилученіросійські судна планують націоналізувати

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден, реальна вартість яких перевищує мільярд гривень. Вони знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних роботах. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У Бюро розповіли, що кораблі, серед яких вісім російських вантажних суден і два танкера, були раніше задіяні у логістичних операціях держави-терориста Росії в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники намагались незаконно вивести їх з України, змінивши прапор країни «прописки».

«Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів. 11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України», – зазначили правоохоронці.

Працівники ДБР також подали матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою націоналізації затриманих суден.

До слова, раніше ДБР конфіскувало 27 російських та білоруських фур у далекобійників на Буковині.