ДБР перевіряє інформацію про підготовку до вбивства лідерів «Нацкорпусу» та «Нацдружин»

Нардеп Андрій Білецький звинуватив заступника голови СБУ Віктора Кононенка у підготовці до «фізичного знищення» лідерів «Нацкорпусу»

СуспільствоЮрій Братюк, 14 березня2150

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У четвер, 14 березня, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за інформацією про підготовку до фізичного знищення лідерів партії «Національний корпус» та організації «Національні дружини».

За повідомленням прес-служби ДБР, із заявою до правоохоронців звернувся заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, якого народний депутат, лідер партії «Нацкорпус» Андрій Білецький звинуватив у підготовці цього злочину.

Досудове розслідування проводять за фактом підготовки до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства).

Варто нагадати, що 11 березня, під під час прес-конференції, Білецький заявив, що президент Петро Порошенко «замовив» Службі безпеки України «фізичне знищення» лідерів «Нацкорпусу». Білецький стверджує, що заступник глави СБУ Віктор Кононенко готує напади через «кримінальних авторитетів», а Адміністрація президента тисне на ДБР, аби бюро порушило справу щодо визнання організацій «Нацкорпус» і «Нацдружини» злочинними.

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