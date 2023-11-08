Геннадій Частяков загинув у себе вдома у свій День народження

Співробітники Державного бюро розслідувань розглядають чотири версії причини загибелі помічника Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Як повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 8 листопада, основна версія – нещасний випадок.

«За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм», – повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Також за словами Татьяни Сапьян, слідство розглядає ще три версії: вбивство на замовлення спецслужб РФ; вбивство на ґрунті неприязних відносин; спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Нагадаємо, 6 листопада у власному будинку від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. За даними МВС, майор повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів 13-річному синові.

7 листопада МВС встановило особу чоловіка, який подарував гранати Геннадію Частякову. Чоловік, ім’я якого не називають, сказав, що попередив, що вони бойові. Правоохоронці провели у нього обшуки.