Голова партії «Голос» Кіра Рудик прийшла на допит до Державного бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань перевіряє можливу розтрату бюджетних коштів керівництвом партії «Голос» на понад 1 млн грн. Голова цієї політсили Кіра Рудик заявила, що йдеться про справу щодо господарської діяльності партії у 2020 році.

Як повідомило ДБР, під час перевірки звітності НАЗК виявило, що укладені керівництвом «Голосу» договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Саму справу відкрили за статтями про порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

У межах справи 3 лютого на допит до ДБР також прийшла голова партії «Голос» Кіра Рудик. Вона заявила, що йдеться про справу з господарської діяльності партії, яку закрили у 2020 році, однак поновили. Саму справу вона пов’язала із «опозиційною риторикою партії» та підтримкою Петра Порошенка. Нардепка додала, що наразі уточнює зі своїми адвокатами деталі справи.

Варто зазначити, що ще у серпні 2020 року Кіра Рудик у інтерв’ю «Українській правді» на питання журналіста про те, хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко, однозначно відповіла, що ворогом є Порошенко. «Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати – так це ж просто наша частина», – пояснила Рудик. Однак згодом політичні симпатії Рудик кардинально змінились і політикиня заявила про підтримку Порошенка і опозицію до влади.

Як інформував ZAXID.NET, у січні 2021 року НАЗК тимчасово заблокувало держфінансування партії «Голос». Тоді речник політсили Ярема Дух пояснив, що претензії НАЗК стосуюються оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати оренди за офіси трьох територіальних організацій. Партія назвала це рішення «політичним тиском» та оскаржила рішення у ОАСК. У листопаді 2021 року «Голос» заявив, що НАЗК відновило державне фінансування політсили.