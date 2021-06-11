За версією ДБР, за кожне нібито оформлене авто на «євробляхах» прикордонник отримував 600 доларів хабара

Державне бюро України викрило на Волині схему з нелегального ввезення авто на єврономерах. Начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону офіційно повідомили про підозру в систематичному отриманні хабарів за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. За версією правоохоронців, за кожне оформлення авто він отримував 600 доларів США.

Про викриття масштабної схеми з ввезення євроблях прес-служба ДБР повідомила у п’ятницю, 11 червня. «Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США», – йдеться у повідомленні ДБР.

Чоловіку офіційно оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. ДБР повідомило, що правоохоронці задокументували численні факти отримання хабарів цим прикордонником і зараз ще перевіряють, чи були причетними до цієї схеми інші працівники прикордонного загону.