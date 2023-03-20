Впродовж 2021-2022 років з України незаконно вивезли 45 тис. тонн металобрухту

ДБР викрило масштабну схему незаконного експорту металобрухту з України через Волинську митницю. За попередніми підрахунками, протягом двох років за кордон вивезли 45 тис. тонн металобрухту з суттєвим заниженням експортного мита. Про викриття схеми стало відомо у понеділок, 20 березня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.

«Компанії, які експортують металобрухт до країн Євросоюзу, можуть отримати сертифікат EUR.1, якщо підтверджують українське походження сировини. Він дозволяє зменшити сплату експортного мита зі 180 євро до 3 євро за тонну. Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат», – пояснюють деталі схеми у прес-службі ДБР.

За оперативними даними, таким чином впродовж 2022-2023 років через Волинську митницю до країн ЄС комерсанти вивезли близько 45 тис. тонн металобрухту. Це завдало державі збитків на 350 млн грн.

ДБР розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем). Стаття передбачає від трьох до шести років тюрми. Водночас підозр у цій справі поки не вручали, також невідомо, скільки працівників митниці могли бути задіяними у цій схемі. Наразі це з'ясовують правоохоронці.