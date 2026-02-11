У помешканнях переправників вилучили гроші та близько 2,5 кг канабісу

Працівники ДБР викрили мешканців Івано-Франківської області, які під прикриттям впливових зв’язків у правоохоронних органах переправляли ухилянтів та військових у СЗЧ з Харківщини до Румунії. Переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у середу, 11 лютого, двоє прикарпатців організували незаконне переправлення чоловіків за кордон через гірську ділянку українсько-румунського кордону у Верховинському районі. До схеми залучили спільників з інших областей, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.

Для залучення більшої кількості клієнтів переправники розповідали про зв’язки із впливовими правоохоронцями, які допоможуть організувати втечу. ДБР оприлюднило відео, на якому зафіксовані перемовини з ухилянтами.

В одному із задокументованих епізодів залучений організаторами харків’янин перевозив трьох чоловіків територією області повз блокпости. Він знав, що серед пасажирів є ухилянт, який перебуває в розшуку ТЦК, а також чинний військовослужбовець ЗСУ. Переправника затримали на блокпості «Пісочин» після того, як він об’їхав пункт контролю та пересадив пасажирів до автобуса для подальшого трансферу до Івано-Франківщини.

«Того ж дня в Івано-Франківську після отримання 45 тис. доларів за переправлення трьох чоловіків через кордон затримали ще одного учасника схеми, а на блокпості поблизу міста Валки Харківської області – ще одного підозрюваного, який супроводжував чоловіків в автобусі. Напередодні він отримав 130 тис. грн за їхнє перевезення територією України», – зазначили в ДБР.

Під час обшуків у помешканнях переправників вилучили гроші, а також близько 2,5 кг канабісу.

Затриманим оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР продовжує слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми, зокрема можливих співучасників серед працівників правоохоронних органів.