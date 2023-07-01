До злочинної групи входили мешканці Закарпаття, колишні та чинні правоохоронці

Працівники ДБР та поліції викрили на Закарпатті ще одну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон. До неї входили мешканці Закарпаття, колишні та чинні правоохоронці, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

«“Клієнтів” привозили до обумовленого місця біля кордону, де далі їх переводили пішки в обхід пунктів пропуску. Інформацію про місця розташування прикордонників та час їхньої варти надавали правоохоронці. З однієї особи брали 5 – 10 тис.», – йдеться в повідомленні.

Однак 28 червня двох осіб – батька та сина, затримали під час спроби перевести до Угорщини трьох чоловіків. За організацію переправлення одного зловмисники напередодні отримали 8 тис. доларів на картку, ще 11 тис. за інших двох мали надійти після перетину кордону.

Зазначається, що під час обшуків було вилучено майже 40 тис. доларів, понад 15 тис. євро, 5 авто, прилади нічного бачення, радіостанції, камуфляжні костюми, телефони та банківські картки.