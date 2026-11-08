Демократи сподіваються надати допомогу ще до того, як оновиться склад Конгресу

Після проміжних виборів Демократична партія США планує посилити підтримку України. Зокрема, конгресмени від демократів вже готують новий пакет безпекової допомоги для України вартістю близько 15 млрд доларів, повідомила 6 листопада газета Financial Times із посиланням на представників Демократичної партії.

За даними видання, після того, як демократи отримали контроль над обидвома палатами Конгресу після проміжних виборів, вони сподіваються надати термінову підтримку Україні. Допомогу планують надати ще до того, як новий склад Конгресу складе присягу у січні 2027 року.

Одним із пріоритетів на період до нового Конгресу є допомога в енергетичній сфері. Співрозмовник газети з комітету Палати представників у закордонних справах повідомив, що обсяг загальної допомоги Україні може сягнути 15 млрд доларів.

Для виділення цього пакета допомоги законодавці можуть використати щорічний законопроєкт про оборонну політику (NDAA). Він має бути ухвалений до закінчення каденції чинного Конгресу, як механізм для надання допомоги Україні.

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Зазначається, що одним з пріоритетів Демократичної партії у новому Конгресі буде внесення поправок до закону покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема про санкції проти Росії. Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп призупинив дію частини положень закону, аргументуючи це «національними інтересами США». Серед пунктів документа, від виконання яких відмовився Трамп – застосування 100-відсоткових мит на імпорт з країн, які споживають велику кількість російської нафти і газу.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна недоотримала від США обіцяної допомоги на близько 16 млрд доларів. Водночас він висловив сподівання, що Україна має шанс на нову допомогу від США після перемоги демократів в Конгресі.