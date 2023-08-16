За даними ЗМІ йдеться про співголову фракції ВО «Батьківщина» у Київраді Володимира Слончака

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя депутата Київської міської ради виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 млн грн. Про це повідомила прес-служба НАЗК у вівторок, 15 серпня.

Згідно з відомостями, зазначеними у його декларації за 2020 рік, він отримав цю суму у подарунок від матері. Однак НАЗК з’ясувало, що розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму коштів для здійснення такого подарунку.

У відповідь на запит Національного агентства вона пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка (батька депутата), а джерелом походження коштів є доходи від його підприємницької діяльності. До своїх пояснень вона додала нотаріально завірену копію договору про дарування 300 тис. доларів США (еквівалент 8480380 грн).

НАЗК отримало нотаріально завірену довідку, в якій зазначено, що єдиним спадкоємцем є дружина померлого, яка успадкувала об’єкти нерухомого майна свого чоловіка, однак відомості про успадкування грошових коштів відсутні. Крім того, у померлого виявилась заборгованість за єдиним внеском для ФОПів на суму 35,5 тис. грн

«Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові», – стверджують в НАЗК.

Наразі, НАЗК направило матеріали до НАБУ. Про те, хто є цим депутатом, у НАЗК не повідомили. Водночас за даними джерела LIGA.net, йдеться про Володимира Слончака. Він є депутатом від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», співголовою фракції у Київській міській раді.