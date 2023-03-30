57-річна Ірина Констанкевич має сплатити 44,2 тис. грн штрафу

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватою народну депутатку Ірину Констанкевич у брехні в декларації та оштрафувала її на 44,2 тис. грн. Депутатка не вказала в декларації за 2019 рік орендовану квартиру в Києві. Відповідний вирок ВАКС виніс у четвер, 30 березня.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що Ірина Констанкевич не вказала у декларації квартиру в Києві, яку орендувала на підставі договору оренди від 29 і 31 серпня 2019 року та 30 листопада 2020 року. Сама депутатка пояснила, що нібито користувалася цією квартирою періодично впродовж 2020 року менше 183 днів і лише під час виконання депутатських повноважень.

Однак НАЗК це пояснення не врахувало. У Нацагентстві зазначили, що депутатка навіть отримувала компенсацію з державного бюджету за оренду цієї квартири.

У четвер, 30 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватою народну депутатку України IX скликання Ірину Констанкевич у декларуванні недостовірної інформації за ч. 1 ст. 366-2 та призначила 44,2 тис. грн штрафу. Також суд на рік позбавив депутатку права обіймати посади, пов’язані з органами державної влади.

57-річна Ірина Констанкевич була депутаткою Луцької міськради, а у 2015-2016 роках – депутаткою Волинської обласної ради. У 2016 році обрана депутаткою Верховної Ради VIII скликання на проміжних виборах по округу № 23 (Волинська область) від партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП».

На виборах до ВР у 2016 році пройшла до парламенту як самовисуванка від 23-го округу на Волині. Членкиня депутатської групи «Партія "За майбутнє".