Ірина Констанкевич була обрана народною депутаткою в 2019 році

Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо народної депутатки Ірини Констанкевич про недостовірне декларування. Справу закрили через завершення строків давності. Згідно з інформацією на сайті судової влади, засідання відбулося у понеділок, 17 липня.

Зазначимо, що Ірину Констанкевич судили за те, що депутатка не вказала в декларації за 2019 рік орендовану квартиру в Києві. У березні Вищий антикорупційний суд визнав її винною у декларуванні недостовірної інформації, призначив 44 тис. грн штрафу та на рік заборонив обіймати державні посади.

Сама ж Ірина Констанкевич називала це рішення суду «свідченням подвійних стандартів». «Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку», – пояснювала нардепка одразу після оголошення вироку Вищого антикорупційного суду. Вона також пообіцяла оскаржити рішення у апеляційному суді.

Як повідомляє Центр протидії корупції, 17 липня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання нардепки Ірини Констанкевич і скасувала вирок про визнання її винною у недостовірному декларуванні.

Додамо, що 57-річна Ірина Констанкевич була депутаткою Луцької міськради, а у 2015-2016 роках – депутаткою Волинської обласної ради. Вперше обрана народною депутаткою в 2016 році на позачергових виборах. У 2019 році була вдруге обрана народною депутаткою, балотувалась від партії «За майбутнє» Ігоря Палиці.