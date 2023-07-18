ВАКС закрив справу нардепки Ірини Констанкевич про недостовірне декларування
Справу закрили через завершення строків давності
Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо народної депутатки Ірини Констанкевич про недостовірне декларування. Справу закрили через завершення строків давності. Згідно з інформацією на сайті судової влади, засідання відбулося у понеділок, 17 липня.
Зазначимо, що Ірину Констанкевич судили за те, що депутатка не вказала в декларації за 2019 рік орендовану квартиру в Києві. У березні Вищий антикорупційний суд визнав її винною у декларуванні недостовірної інформації, призначив 44 тис. грн штрафу та на рік заборонив обіймати державні посади.
Сама ж Ірина Констанкевич називала це рішення суду «свідченням подвійних стандартів». «Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку», – пояснювала нардепка одразу після оголошення вироку Вищого антикорупційного суду. Вона також пообіцяла оскаржити рішення у апеляційному суді.
Як повідомляє Центр протидії корупції, 17 липня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання нардепки Ірини Констанкевич і скасувала вирок про визнання її винною у недостовірному декларуванні.
Додамо, що 57-річна Ірина Констанкевич була депутаткою Луцької міськради, а у 2015-2016 роках – депутаткою Волинської обласної ради. Вперше обрана народною депутаткою в 2016 році на позачергових виборах. У 2019 році була вдруге обрана народною депутаткою, балотувалась від партії «За майбутнє» Ігоря Палиці.