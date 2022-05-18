Максим Линченко (на фото справа) влаштував сутичку з працівниками ДБР у Кропивницькому

Депутат Кропивницької міськради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» влаштував сутичку із працівниками Державного бюро розслідувань, коли вони намагались його затримати для перевірки на причетність до співпраці з Росією.

«Депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння», – зазначили у Державному бюро розслідувань.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами». Окрім того правоохоронці перевіряють інформацію щодо його ймовірної причетності до колабораційної діяльності.

ДБР не повідомило ім’я депутата, про якого йдеться. Однак, за інформацією «Суспільного», ним виявився Максим Линченко.

«Я зараз перебуваю у своєму рідному місті Кропивницькому. Всі закиди на мою адресу перевірять правоохоронні органи, я готовий співпрацювати і надати вичерпну інформацію. Я людина, яка народилась, живе і планує жити у незалежній, вільній, самостійній, суверенній Україні», – сказав депутат від проросійської партії ОПЗЖ у відповідь на запитання журналістів про бійку і підозру в колабораціонізмі.