Куницький досі входить до Комітету з питань правоохоронної діяльності

Народний депутат від партії «Слуга народу», блогер Олександр Куницький, який втік з України у 2024 році, задекларував квартиру в Канаді. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомив рух «Чесно». У декларації політика зазначено, що площа житла становить 43 м². З 1 жовтня 2024 року Куницький безоплатно користується квартирою, яка належить іноземці Йоні Тьян. Водночас у декларації за 2024 рік це помешкання народний депутат не вказував. Згідно з декларацією, зарплату в парламенті за останній рік Куницький не отримував. Попри тривалу відсутність, він досі залишається чинним нардепом і навіть входить до складу правоохоронного комітету Ради, зазначили активісти руху «Чесно».

Нагадаємо, медіа повідомляли, що у вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти він вирушив до своєї сім’ї, яка перебувала у США.

За словами джерела УП, Куницький повідомив про це фракцію і зазначив, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра».

Імовірно, ідеться про події березня 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконне знімання блокпоста. Також депутат заявляв про готовність скласти мандат.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутата», Олександр Куницький був відсутній на голосуваннях з кінця вересня 2024 року.

Що відомо про Олександра Куницького

42-річний Олександр Куницький – автоблогер, підприємець і проросійський політик.

У липні 2014 році Куницький їздив до окупованого Криму, в опублікованому згодом відео назвав Крим «російським».

У 2019 році, перед виборами до Верховної Ради, стало відомо про ізраїльське громадянство Куницького, що він згодом сам підтвердив та зазначив, що написав заяву про відмову від нього.

Під час парламентських виборів Куницького активно просував тодішній депутат Олександр Дубінський, за даними журналістів програми «Схеми», Куницький був активним представником так званої групи олігарха Ігоря Коломойського.

У 2019 році Олександр Куницький був обраний народним депутатом IX скликання №169 (Харків) від партії «Слуга народу» як безпартійний. У листопаді 2019 року став членом партії.

За інформацією «Схем», Куницький допомагав просувати інтереси харківської групи компаній «Автоентерпрайз», що займаються електромобілями. Народний депутат рекламував згаданий бізнес, що суперечить законодавству.

У 2021 році НАЗКвиявило недостовірні відомості у декларації Куницького на 303 тис. шекелів (2,3 млн грн).

У жовтні 2023 року Олександр Куницький став співучасником побиття перехожого разом із проросійським нардепом-втікачем Артемом Дмитруком. Тоді генпрокурор відкрив кримінальне провадження проти двох депутатів.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що влітку того ж року народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький виїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль, а повернувся через три тижні, його помітили у Флориді.

У березні 2024 року журналісти «Схем» виявили, що пов’язаний з Куницьким завод постачав зарядні станції для електромобілів в окупований Крим. Харківське підприємство Autoenterprise, що належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову, уклало контракт із кримським бізнесменом.