Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру в ухиленні від мобілізації та шахрайстві депутату Семенівської міської ради Чернігівської області. Про це у п’ятницю, 16 лютого, повідомили у прес-службі ДБР.

Депутата Семенівської міської ради мобілізували на початку повномасштабного вторгнення, проте протягом п’яти місяців він не з’являвся у місці несення служби.

«Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки – писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах», – йдеться у повідомленні.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового – понад 157 тис. грн.

Слідчі ДБР депутату про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу для чоловіка.

У ДБР зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно начальника депутата, який прикривав його відсутність на службі, виділили в окреме провадження.

До слова, на Рівненщині поліцейські викрили подружжя організувало бізнес із незаконного переправлення ухилянтів за кордон. У період із жовтня 2023 по січень 2024 року вони допомогли 19 військовозобов’язаним чоловікам під виглядом водіїв-перевізників виїхати за межі України. За послуги брали від 800 до 1300 євро. Ділкам загрожує від 7 до 9 років за ґратами.