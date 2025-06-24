Питання передачі амбулаторії у Грибовичах екстреній допомозі зняли з порядку денного сесії ЛОР
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 червня
У вівторок, 24 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
Пікетували облраду. Мешканці Великих Грибовичів вимагають не забирати в села приміщення під амбулаторію.
Завершать до кінця року. Озеро на Панча і територію біля нього облаштують коштом приватного інвестора.
Арттерапія та фахова допомога. У Львові відкрили перший в Україні Центр для тих, хто пережив полон і тортури.
Unbroken Justice. У Львові стартував міжнародний форум, учасники розмірковують про справедливість в умовах війни.
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