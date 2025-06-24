Депутати ЛОР зібралися на сесію після майже чотиримісячної перерви

У вівторок, 24 червня, депутати Львівської облради після чотиримісячної перерви зібралися на засідання сесії, на якому планувалося розглянути понад 50 питань порядку денного, однак в результаті не розглянули жодного. Після обіду засідання перенесли через брак кворуму.

На 24 червня виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод скликав позачергову сесію. Адже рішення про чергову сесію її порядок денний ухвалює президія ради, яка перед тим теж не змогла зібратися. Відповідно до розпорядження Юрія Холода, у попередньому порядку денному засідання було понад 50 питань, у тому числі ціла низка господарських – щодо реорганізації комунальних медичних та освітніх закладів, передачі в оренду мисливських угідь та інше.

На засідання зареєструвалися 63 депутати (загальний склад ради – 84). Юрій Холод кілька разів оголошував перерви для закритих консультацій керівників фракцій. Перша спроба затвердити порядок денний виявилася невдалою. Тоді окремі депутати заявили про недієздатність обласної ради.

«Наше зібрання сьогодні “для галочки” ще раз підтверджує, що обласна рада недієва. Тоді давайте не будемо дурити ні себе, ні область. Скажемо, що ми недієздатні», – заявив депутат від НРУ Богдан Гагалюк.

Голова фракції «Свобода» Олег Панькевич закликав депутатів «не йти з зали, а розглянути важливі питання».

Врешті після чотиригодинних консультацій близько обіду обранці затвердили порядок денний, вилучивши з нього низку конфліктних питань. А саме, вилучили питання щодо ліквідації Львівської обласної госпрозрахункової поліклініки, передачі амбулаторії в Великих Грибовичах в обласну власність з подальшою передачею обласному центру екстреної допомоги, об’єднання музеїв Михайла Грушевського та Івана Франка, вісім питань щодо передачі в оренду мисливських угідь. Натомість внесли на розгляд низку політичних звернень та заяв.

У результаті депутати не підтримали пропозицію, яку озвучив Юрій Холод, працювати без обідньої перерви. Для продовження засідання після обіду забракло кворуму – прийшли менше ніж 40 депутатів. Для ухвалення рішень потрібно щонайменше 43.

Зазначимо, востаннє депутати Львівської облради збиралися на засідання 1 березня. Тоді відбулася позачергова сесія, яка була скликана з ініціативи голови ЛОВА для висловлення підтримки президенту Володимиру Зеленському.

Останнє чергове засідання сесії ЛОР було півроку тому – 19 грудня. Перед тим депутати збиралися на позачергову сесію 6 та 27 серпня.

Що цікаво, відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування», сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць. В іншому разі може бути ініційована процедура її розпуску.