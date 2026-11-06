В Україні діятимуть 10 міжрегіональних органів Держеконіспекції

Уряд вирішив утворити нові міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції. Підрозділ на Закарпатті разом з інспекцією у Львівській та Волинській області об’єднають в ДЕІ Західного округу.

Про реорганізацію Державної екологічної інспекції у Закарпатській області з офісом на вул. Швабській, 14 в Ужгороді повідомили на сайті установи. Запис про процес припинення ДЕІ Закарпаття внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань 4 листопада.

«Правонаступником майна, прав та обов’язків Державної екологічної інспекції у Закарпатській області є Державна екологічна інспекція Західного округу», – йдеться у повідомленні.

За поставою Кабміну від 29 квітня, замість 7 територіальних округів та 11 обласних органів в Україні діятимуть 10 міжрегіональних органів Держекоінспекції.

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«Рішення ухвалили на виконання Стратегії реформування системи державного нагляду у сфері охорони довкілля. Об’єднання також відповідає Указу Президента України “Про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків”, – зазначили в ДЕІ.

Держекоінспекцію у Закарпатській області об’єднають з суміжними підрозділами у Львівській та Волинській областях.

Скандали за участі ДЕІ на Закарпатті

Робота Держекоінспекції у Закарпатській області опинилася у центрі уваги після повідомлень громадських організацій про порушення екосистеми Карпат внаслідок спорудження ВЕС на гірських полонинах.

У липні 2025 року, попри відсутність висновку оцінки впливу на довкілля, ДЕІ назвала законним зведення фундаменту для вітротурбін на Полонині Руна. Також під час нещодавньої перевірки не побачила знищення червонокнижних видів рослин під час будівництва ВЕС, про яке повідомляла Українська природоохоронна група.

Окрім того, мешканці Закарпаття вказують на бездіяльність Держекоінспекції у боротьбі з джипінгом. Попри численні порушення, зафіксовані туристами на відео, за 9 місяців цього року державний орган жодного разу самостійно не звернувся до суду з позовами за фактами, пов’язаними з незаконним джипінгом природними територіями регіону.

Установа відома і корупційними скандалами. У травні службовця Держекоінспекції у Закарпатській області затримали на хабарі. Він вимагав у знайомого 3 тис. доларів для працевлаштування в ДЕІ.