У четвер, 28 березня, керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті, відповідального за протидію дезінформації, Джеймс Рубін заявив що вважає, що влада України повиненна бути «відкритішою до оголошення інформації про стан війни». Про це пише «Європейська правда».

На думку Рубіна, українська влада іноді «може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас», а українські воєнні кореспонденти, навпаки, повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського.

«Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна... вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ», – додав американський дипломат.

Також Рубін припускає, що кращий доступ до інформації про поле бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є «повноцінною демократією», хоча рухається в правильному напрямк.

Нагадаємо, що цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України через брак озброєння поки не готові до ще одного великого наступу РФ, який заплановано на початок літа.