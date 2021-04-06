Військові стріляли з пістолетів Макарова у двері купе

Керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації звільнило військовослужбовців, що влаштували стрілянину в поїзді №126 «Костянтинівка – Київ». Про це повідомила прес-служба Держспецзв’язку.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Держспецзв’язку Дмитро Маковський повідомив, що наказом від 6 квітня цих військових звільнили з посад.

«Щодо цього факту проводиться службове розслідування. На цей час військовослужбовці перебувають у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області», – зазначив він.

Крім того, у Держспецзв’язку повідомили, що пошта, яку везли військовослужбовці, не постраждала під час влаштованого ними інциденту зі стріляниною. Її доставляють за маршрутом адресатам.

Своєю чергою, у Міністерстві внутрішніх справ пізніше додали, що стрілянина сталася о другій ночі. Судячи з опублікованих фотографій, військові стріляли з пістолетів Макарова у двері купе. Вони забарикадувалися після стрілянини та погрожували співробітникам поліції в разі штурму. На їх затримання пішло кілька хвилин.

Поліція Харківщини оперативно затримали двох зловмисників, які вчинили стрілянину в пасажирському потязі



Деталі: https://t.co/cU13kfFubo pic.twitter.com/tLU12egBA5 — МВС України (@MVS_UA) April 6, 2021

Як інформував ZAXID.NET, 6 квітня в «Укрзалізниці» заявили, що в потязі №126 «Костянтинівка – Київ» сталася стрілянина. Її влаштували двоє військових, ніхто не постраждав. Поліцейські з’ясували, що військові зачинилися в купе потяга та стріляли з вогнепальної зброї.

Місце події заблокували, а пасажирів евакуювали. Правопорушники забарикадувалися в купе й погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. До затримання залучили спецпризначенців КОРД.

Зловмисників затримали протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців Держспецзв'язку, які їхали до Києва. Одного з них, 30-річного чоловіка, затримали. З іншим працюють слідчі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За це загрожує до 7 років в’язниці.