Через стрілянину в дорозі, яку відкрили двоє військовослужбовців, довелось зупинити поїзд «Київ – Новоолексіївка». Про це у вівторок, 6 квітня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Попередньо встановлено, що постріли зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Завдяки злагодженим діям залізничників та Національна поліція України обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Київ – Новоолексіївка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї», – йдеться в повідомленні.

Порушників зняли з поїзда спецпризначенці на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

«Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка», – додали в УЗ.

Зазначається, що під час час стрілянини в вагоні потяга знаходилися ще 11 пасажирів. Причина стрілянини попередньо встановлюється.