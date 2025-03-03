Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр розташований на вулиці 16 липня

Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука планують обʼєднати з іншим медзакладом. Такі зміни необхідні для оптимізації фінансування та покращення надання медичних послуг, повідомив 3 березня голова обласної ради Андрій Карауш.

За його інформацією, діагностичний центр у Рівному не входить до спроможної мережі. Це означає, що медзаклад може укладати контракти з НСЗУ, але проводити модернізацію і закуповувати дороговартісне обладнання може лише за гроші місцевого бюджету.

«Діагностичний центр необхідно обʼєднати або з обласною клінічною лікарнею імені Юрія Семенюка, або Клеванською обласною багатопрофільною лікарнею імені Михайла Вервеги. Обʼєднання не означає переїзд медзакладу з вулиці 16 Липня, він і надалі працюватиме там, але з дещо з іншим підходом», – зазначив Андрій Карауш.

Головний лікар Рівненського діагностичного центру Роман Шустик розповів ZAXID.NET, що обʼєднання медзакладів ніяк не вплине на роботу працівників та обслуговування пацієнтів.

«За рішенням керівника можуть відбутися скорочення адміністративного персоналу, оскільки не може бути двоє головних лікарів чи медичних директорів. Щодо решти медичних працівників змін не очікується», – зазначив Роман Шустик.

За словами лікаря, минулого року через проблеми з фінансуванням діагностичний центр довелося зачинити з 23 по 31 грудня. Він зауважив, що наразі ситуація з грошовим забезпеченням покращилась, проте медзаклад спільно з обласною радою почав шукати шляхи розвитку.

«У нас немає стаціонарного лікування, але є хороша амбулаторна база. Після обʼєднання з іншим медзакладом, ми зможемо скеровувати пацієнтів на лікування, відповідно до їхніх потреб. Кожне додатково створене ліжкомісце – це оплата від НСЗУ», – зазначив Роман Шустик.

Додамо, що Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука працює з 1991 року. З дня заснування і до травня 1998 року заклад очолював доктор медичних наук, професор Віктор Поліщук. Діагностичний центр став першим комунальним закладом в Україні, який у 2024 році уклав договір на лікування безпліддя з НСЗУ.