Пожежа виникла в в одноповерховому дерев’яному триквартирному будинку на вул. Милярська в Самборі

У Самборі під час пожежі і дерев’яному будинку загинув 61-річний дідусь та його дворічна онука. Тіло дівчинки знайшли під дідусем, який, імовірно, накрив її собою, намагаючись урятувати.

Як повідомили в ДСНС, у вівторок, 16 січня, пообіді до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Самборі, що виникла в одноповерховому дерев’яному триквартирному будинку на вул. Милярська.

На момент прибуття рятувальників мансарда будинку була повністю охоплена вогнем, що швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Складність гасіння пожежі полягала у сильному захаращенні будинку.

Фото ДСНС

Пожежники врятували 58-річну жінку, яка стояла на балконі й кликала на допомогу. Також очевидці повідомили, що у квартирі перебуває чоловік та дитина. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 61-річного власника квартири та його дворічної онуки.

«Найбільш імовірно, що дідусь намагався врятувати онучку і накрив своїм тілом дитину. Адже рятувальники знайшли дівчинку під тілом дідуся», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу о 16:42. Вогонь знищив частину даху, перекриття та стіни будинку, а також речі домашнього вжитку.