На час гасіння пожежі вул. Сахарова була частково перекрита

У Львові під час пожежі в квартирі загинув чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі на вул. Сахарова.

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла у вівторок, 16 січня, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Сахарова. На момент прибуття рятувальників о 15:57 квартира була задимлена. Відкривши двері, рятувальники побачили чоловіка, який лежить непритомним на підлозі.

«Одразу винесли на свіже повітря па почали проводити серцево-легеневу реанімацію, після чого передали медикам», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Попри реанімаційні заходи, медикам не вдалось врятувати чоловіка. Його особу та причини виникнення пожежі встановить поліція.

Пожежу ліквідували о 16:25. На час роботи рятувальників вул. Сахарова в напрямку вул. Стрийської від вул. Княгині Ольги була перекрита, а водії об’їжджали перекриту ділянку вул. Героїв Майдану.