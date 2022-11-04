Майя Кльофа очолила Нововолинський ліцей №5 у 2018 році

Директорку Нововолинського ліцею №5 Майю Кльофу оштрафували на 6,8 тис. грн за порушення конфлікту інтересів. Жінка підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу вчителем математики, а також виписала йому декілька премій. Крім того, вона також виписувала премії своїй рідній сестрі, яка теж працює у цьому ліцеї. За законом, перед цим вона мала б повідомити керівництво про конфлікт інтересів, але жінка цього не зробила.

Як йдеться у постанові Нововолинського міськрайонного суду, на директорку ліцею склали одразу декілька протоколів за такі порушення:

У серпні 2021 року вона підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу;

У грудні 2020 року виписала щорічну премію 2200 грн чоловікові та 1100 грн рідній сестрі;

У листопаді 2021 року виписала щорічну премію 4100 грн чоловікові та 6000 грн сестрі;

У грудні 2021 року виписала премію з нагоди Різдва та Нового року 1000 грн чоловікові та 1000 грн сестрі;

Всі ці протоколи об'єднали в один за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів). Відомо, що директорка повністю визнала свою провину та розкаялась.

Як зазначив суд, перед призначенням чоловіка на роботу та виписуванням премій вона, згідно з законодавством, повинна була повідомити про конфлікт інтересів. Та оскільки вона цього не зробила, суддя Микола Ушаков визнав її винною і призначив 6,8 тис. грн штрафу.

Постанова поки що не набрала законної сили, Майя Кльофа може оскаржити її в апеляційному суді.