Луцький міськрайонний суд виніс вирок агенту ФСБ, який на замовлення росіян займався диверсіями у західних областях України. Чоловік підпалював вхідні двері квартир українських військових та стільникові вежі. За скоєне йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 27 жовтня.

За даними слідства, раніше судимого 39-річного лучанина завербували російські спецслужби, коли він шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Чоловік відбував тюремний строк за наркоторгівлю, а коли вийшов на волю – почав співпрацювати з ФСБ.

«Зловмисник вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях. На замовлення РФ він підпалював легкозаймистою сумішшю вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім’ї. Ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв’язок», – повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька.

Під час обшуків у затриманого виявили засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.

У середу, 22 жовтня, Луцький міськрайонний суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження споруди електрозв’язку, що входить до складу телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, вчинене загальнонебезпечним способом за попередньою змовою групою осіб).

Лучанину призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.