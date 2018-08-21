Дизайнерка Людмила Сєдова одягла у вишивані строї вчителів українських шкіл із-за кордону

Показ влаштували у Львівській політехніці під час першого «Форуму українознавчих шкіл»

КультураОксана Сенишин, 21 серпня, 18:08 8690

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У Львові вчителі українських шкіл із-за кордону, з 36 країн світу, взяли участь у показі вишиванок від дизайнерки одягу Людмили Сєдової. Показ влаштували у вівторок, 21 серпня, у НУ «Львівська політехніка» в межах першого світового «Форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл».

Учителі з України, що зараз мешкають за межами батьківщини і там навчають українських дітей, з’їхали поділитися педагогічним досвідом. А заодно стали моделями. Вони представили 60 строїв із давніми відновленими орнаментами, які дизайнерка збирає впродовж останніх десяти років. І це лише дещиця з її колекції, бо взорів, каже, загалом вже зібрала 260 тисяч. На показі глядачі побачили сокальські, борщівські, буковинські та закарпатські взори.

«Цей форум унікальний тим, що тут приймають участь освітяни з усього світу. І десь ми з ними робимо однакову справу. Ми пропагуємо українську вишиванку і відтворюємо старовинні орнаменти, а вони виховують там маленьких українців, ці маленькі зернинки, які потім стануть українським цвітом», – зазначила дизайнерка Людмила Сєдова.

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