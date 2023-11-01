Компанія вже працевлаштувала понад 4 800 молодих людей в Україні

Ініціативі Nestlé Needs YOUth 10 років. Започатковуючи її, Nestlé ставила перед собою амбітну ціль – подолати безробіття серед молоді. У межах програми компанія уже працевлаштувала понад 4 800 молодих людей в Україні, а на наступні два роки зобов’язалась охопити ще понад 600 осіб. У сучасних реаліях заохочувати молодь повертатись в Україну і відкривати нові економічні можливості – дійсно важливо.

Про головні досягнення, нові виклики та цілі розповіли в Nestlé під час конференції до 10-річчя програми 24 жовтня у Львові, де ініціатива стартувала в Україні. Попри події в країні, захід вирішили провести саме тут. Генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі зауважив, що цей крок – це спосіб продемонструвати світу підтримку і віру в перемогу України. Результатами роботи програми у всьому світі ділилися Лоран Фрекс, віцепрезидент Nestlé, CEO Зони Латинської Америки та Беатріс Гійом – Грабіш, виконавча віцепрезидентка Nestlé, керівниця з питань людських ресурсів, які приїхали до Львова на цей захід.

У Львові відбулася конференція з нагоди 10-річчя програми Nestlé Needs YOUth / Фото Nestlé

Програма Nestlé Needs YOUth – це соціальна ініціатива, спрямована на розширення економічних можливостей для молоді. Програма сьогодні працює у всьому світі та пропонує працевлаштування людям віком до 30 років, стажування для студентів і випускників, дуальну освіту, освітні заходи та майстер-класи, а також створює такі можливості разом з партнерами Nestlé. Глобально мета програми – до 2030 року охопити 10 мільйонів молодих людей у всьому світі. Станом на зараз у програмі взяли участь вже 5,6 мільйонів молодих людей по всьому світу.

З моменту старту програми Nestlé Needs YOUth близько 1900 українських студентів різних навчальних закладів і спеціальностей пройшли стажування та практику в Nestlé. Компанія в Україні працевлаштувала більше як 4800 людей віком до 30 років.

Ще понад 600 молодих людей в Україні залучать до програми

Тепер Nestlé зобов’язалась працевлаштувати 320 осіб віком до 30 років і залучити 310 молодих людей до своєї програми стажування упродовж 2024 – 2025 років. Це один з інструментів, які компанія планує залучати для створення економічних можливостей для молоді в Україні, а також для повернення молоді, яка після 24 лютого 2022 року виїхала за межі країни.

«В Україні ми продовжуємо розвивати програму Nestlé Needs Youth, яка сприяє розвитку лідерства, надає можливості для кар’єрного зростання молодим українцям та допомагає отримати першу роботу», – наголосили в компанії.

Компанія надає можливості для кар’єрного зростання молодим українцям / Фото Nestlé

У коментарі для ZAXID.NET генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі зауважив, що Nestlé інвестує у людський капітал та розвиток лідерства. Виділяючи основні досягнення програми Nestlé Needs YOUth, він зауважив, що наразі уже понад 6 тисяч молодих людей в Україні є частиною ініціативи, при тому, що загальний штат компанії в країні нараховує 5500 працівників.

«Це означає, що надаємо можливості більшій кількості молодих людей, ніж поточна кількість працівників. По-друге, ми маємо багато історій успіху, на яких ґрунтуються ці цифри. У нас є люди, які приєднуються до нашої компанії в рамках програми, і з часом отримують все вищі ролі в нашій компанії», – наголосив Алессандро Дзанеллі.

За його словами, це ще раз доводить, що програма Nestlé Needs YOUth формує важливі робочі навички та лідерські якості молоді. Також генеральний директор компанії наголосив на важливості інвестування у людей.

«Програма постійно змінюється. Тепер це цілісний план, який дійсно стосується людей, як найбільшої цінності для компанії. Це означає, що ми інвестуємо у створення навичок, але ми також інвестуємо у розвиток лідерства та накопичення знань, підвищення компетентності, накопичення досвіду», – зазначив Алессандро Дзанеллі.

Nestlé Needs YOUth формує лідерські якості молоді / Фото Nestlé

Під час робочих панелей на заході представники компаній-партнерів програми, бізнесу, влади, громадських та молодіжних організацій обговорювали важливість розвитку у молоді навичок, необхідних для успішної роботи в майбутньому та створення в Україні умов для працевлаштування молоді.

«Nestlé або такі компанії, як Nestlé, які дійсно віддані формуванню свого майбутнього, пропонують робочі місця з хорошою винагородою та прозорою зарплатою, можливістю кар’єрного зростання як в Україні, так і за її межами. Тому, так, ми потрібні молодому поколінню, як і воно потрібне нам», – додав Алессандро Дзанеллі.

Коментуючи план залучити до програми у наступні два роки 630 «молодих талантів», Алессандро Дзанеллі уточнив, що це лише початкова ціль, і її буде перевиконано. Він нагадав про створення продовольчого хабу компанії у Волинській області. Компанія ще наприкінці минулого року оголосила про вкладення 42 млн доларів США у будівництво нової, четвертої в Україні фабрики. Разом з фабрикою у Торчині вона утворить виробничий хаб, який забезпечуватиме кулінарними продуктами український ринок і працюватиме на експорт. Це створить додаткову кількість робочих місць для українців – на першому етапі на новому виробництві вже працюватиме близько 400 людей.

«У нас є проект розширення в Україні. Ми продовжуватимемо збільшувати виробничий потенціал. Плануємо відкрити у вересні наступного року нову фабрику, яка вимагатиме іншого набору навичок. Це буде сучасна фабрика, що працюватиме завдяки відновлювальному типу енергетики, зокрема сонячної енергії, а також найсучасніша фабрика з точки зору автоматизації», – пояснив Алессандро Дзанеллі.

У компанії наголошують, що уже сьогодні роблять конкретні кроки, щоб забезпечити майбутній розвиток України та реалізацію її бізнес-потенціалу: вкладають кошти у нове виробництво та створення нових робочих місць, створюють умови для розвитку молоді, зокрема й на базі виробничих потужностей та представництв компанії в різних містах України.

В Україні програма Nestlé Needs YOUth стартувала у 2013 році у Львові, де на той час вже працювала Львівська фабрика Nestlé та міжнародний центр з надання бізнес-сервісів Nestlé Business Service Lviv. Він сьогодні відіграє важливу роль у діяльності програми, пропонуючи велику кількість вакансій, цікавих для молоді.

Також в компанії наголосили на необхідності впровадження нових підходів до працевлаштування. У цьому контексті важливо, аби відбувалась співпраця з владою. Саме тому представники влади – як центральної, так і місцевої – також взяли участь в конференції, присвяченій 10-річчю програми Nestlé Needs YOUth.

«Ми вітаємо зусилля бізнесу, який підтримує розвиток громади Львова та забезпечує економічні можливості мешканцям міста та області. З початком повномасштабної війни конкуренція на ринку праці у Львові збільшилась через приїзд великої кількості людей, тому співпраця з великими роботодавцями, такими як Nestlé, є для міста важливим напрямком роботи», – сказав Андрій Москаленко, перший заступник Львівського міського голови.

Бізнес-сервіс центр Nestlé у Львові, де зараз працює 1700 людей, переважно представників молоді, продовжував винаймати працівників навіть в перші місяці після 24 лютого 2022 року. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Nestlé в Україні працевлаштувала понад 500 людей.