До кінця року у Львові капітально відремонтують понад півсотні ліфтів

Цьогоріч у Львові капітально відремонтують 57 ліфтів

Цьогоріч у Львові планують капітально відремонтувати 57 ліфтів. На ремонтні роботи з міського бюджету виділено 40 млн грн. Як повідомили у прес-службі ЛМР, йдеться про ліфти в будинках ЛКП, ОСББ та закладах охорони здоров’я. Найбільше ліфтів у цьому році планують відремонтувати у Шевченківському районі — 14 ліфтів.

«Цього року з міського бюджету виділено 2 млн грн на капітальний ремонт 7 ліфтів у будинках ОСББ, 4 млн грн на капітальний ремонт 3 ліфтів у закладах охорони здоров’я, та 34 млн грн на заміну 47 ліфтів у всіх районах міста — 3 ліфти у Галицькому районі Львова, 9 у Сихівському, 9 у Залізничному, 14 у Шевченківському, 8 у Франківському та 4 у Личаківському районах», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Найбільше ліфтів цього року планують відремонтувати у Шевченківському районі. У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів тут було виділено 10 млн грн. У планах відремонтувати 14 ліфтів. А саме в будинках за адресами: вул. Шевченка, 338 (3 під’їзд), вул. Яцкова, 18а (1 під’їзд), вул. Мазепи, 23 (4 під’їзд), вул. Соснова, 26 (1 під’їзд), вул. Грінченка, 6б (1 під’їзд), вул. Мазепи, 24 (2 під’їзд), вул. Шевченка, 392а, вул. Величковського, 4 (2 під’їзд), вул. Лінкольна, 51 (3 під’їзд), вул. Б. Хмельницького, 269 (6 під’їзд), вул. Мазепи, 9а (1 під’їзд), просп. Чорновола, 95 (4 під’їзд), вул. Миколайчука, 16 (1 під’їзд), вул. Миколайчука, 7 (5 під’їзд). До кінця року роботи планують виконати.

Галицький район: виділено 1,5 млн грн. У планах відремонтувати 3 ліфти. Вже розпочаті підготовчі роботи зі заміни 3 ліфтів у будинках за адремами: вул. Кримська, 28 (ліве крило), вул. Стрийська, 28 (1 і 2 під’їзди). За інформацією районної адміністрації, вже проведено процедуру закупівлі, укладено угоди, до кінця року ремонти проведуть.

Франківський район: цьогоріч на капітальний ремонт ліфтів виділено 7 млн грн. У планах відремонтувати 8 ліфтів. На 5 об’єктах роботи тривають. Це ліфти в будинках за адресами: вул. Наукова, 43, вул. Кульпарківська, 125, 129, вул. Наукова, 64 (2 і 3 під’їзди). До кінця серпня роботи будуть завершені. На 3 об’єктах (вул. Пулюя, 4 та 29, вул. Симоненка, 22) ведуться підготовчі роботи. До кінця року роботи виконають.

На капітальний ремонт ліфтів у Сихівському районі виділено 5 млн грн. У планах відремонтувати 9 ліфтів. 5 ліфтів (перехідні об’єкти з 2017 року) вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Антонича, 10 (2 під’їзд), вул. Зубрівська, 34, вул. Листопадна, 16, вул. Сихівська, 2 (1 під’їзд), вул. Сихівська, 61 (7 під’їзд).

Також тривають роботи на 3 об’єктах: вул. Довженка, 1 (1 та 7 під’їзди), вул. Кавалерідзе, 5 (1 під’їзд). Для капітального ремонту ліфта в будинку на вул. Мишуги, 3 (2 під’їзд) замовлено обладнання. Роботи ще триватимуть приблизно 2 місяці.

Також у 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Залізничному районі було виділено 7 млн грн. У планах відремонтувати 9 ліфтів. Серед них 2 ліфти (перехідні об’єкти з 2017 року) вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Широка, 92 (1 під’їзд), вул. Повітряна, 92 (1 під’їзд). Роботи тривають по заміні ліфта в будинку на вул. Городоцька, 311 (2 під’їзд). А наступного тижня розпочнуть роботи з ремонту ліфта в будинку на вул. Роксоляни, 33 (1 під’їзд). Ще по 5 об’єктах оголошено торги через систему «ProZorro».

На капітальний ремонт ліфтів у Личаківському районі цьогоріч було виділено 3,5 млн грн. У планах відремонтувати 4 ліфти. На 3 об’єктах роботи тривають — це ліфти в будинках за адресами: вул. Пасічна, 102, вул. Дж. Вашингтона, 17 (3 під’їзд), вул. Шафарика, 14 (3 під’їзд). До кінця місяця роботи планують завершити. Також розпочато підготовчі роботи зі заміни ліфта у будинку на вул. Пасічна, 77 (2 під’їзд).

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, із 2298 ліфтів є 2189 ліфтів (95%), які відпрацювали 25-річний ресурс, і з кожним роком їхня кількість зростає приблизно на 70 ліфтів. Торік на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради було прийнято рішення про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017−2023 роки. Станом на сьогодні виділено 40 млн грн згідно з цією Програмою для механічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації 57 ліфтів. До 2023 року планують замінити та модернізувати 2189 ліфтів.

До слова, чималої шкоди комунальникам завдають шукачі цінних металів. Адже лише за два тижні серпня у Залізничному районі Львова злодії викрали 8 ліфтових котушок. Від початку року таких крадіжок у місті сталося 28.