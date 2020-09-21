На Сихові проводять реконструкцію теплової мережі. Ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводять реконструкцію теплової мережі на вул. Вернадського до ЦТП №21. Відтак мешканці 24-ох будинків до кінця місяця будуть без гарячої води.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, у зв’язку з ремонтними роботами призупинено подачу гарячої води до будинків:

вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

вул. Драгана, 1, 11, 17, 19, 21;

вул. Скрипника, 39;

пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», ремонтні роботи триватимуть до 30 вересня.