До кінця вересня мешканці понад двох десятків будинків на Сихові будуть без гарячої води
«Львівтеплоенерго» проводить реконструкцію теплової мережі на вул. Вернадського
Суспільство — Ольга Гринько, 21 вересня2
На Сихові проводять реконструкцію теплової мережі. Ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводять реконструкцію теплової мережі на вул. Вернадського до ЦТП №21. Відтак мешканці 24-ох будинків до кінця місяця будуть без гарячої води.
Як повідомили у прес-службі ЛМР, у зв’язку з ремонтними роботами призупинено подачу гарячої води до будинків:
- вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- вул. Драгана, 1, 11, 17, 19, 21;
- вул. Скрипника, 39;
- пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.
За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», ремонтні роботи триватимуть до 30 вересня.
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